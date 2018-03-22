22 марта. Mossovetinfo.ru – Три новые станции Люблинской-Дмитровской линии московского метро открываются для пассажиров в четверг, 22 марта. Пассажирское движение запускается на станциях метро «Окружная», «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».



Справка ИА «Моссовет»:



Станция «Окружная» расположена на пересечении Локомотивного и 3-го Нижнелихоборского проездов, вблизи платформы Окружная Савеловского направления Московской железной дороги. С выходами на Гостиничный проезд. Имеет два вестибюля.



Станция «Верхние Лихоборы» находится на пересечение Дмитровского шоссе и Бескудниковского бульвара. С выходами на обе стороны Дмитровского шоссе, к Бескудниковскому бульвару, Дубнинской улице. Имеет два вестибюля.



Станция «Селигерская» расположена на пересечении Дмитровского и Коровинского шоссе. Выходит на обе стороны Дмитровского и Коровинского шоссе. Имеет два вестибюля.