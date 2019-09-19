19 сентября, Mossovetinfo.ru – В Москве в воскресенье, 22 сентября может выпасть мокрый снег, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



Сообщается, что в воскресенье на Европейскую часть России придет циклон из Скандинавии, который принесет похолодание и сильный порывистый ветер.



В Москве ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем, и ветер, порывы которого могут достигать 22 метров в секунду. Температура воздуха будет на 4-5 градусов ниже нормы.