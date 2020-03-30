30 марта. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС на своем официальном сайте опубликовало предупреждение об ожидающихся в Москве в понедельник, 30 марта, неблагоприятных погодных явлениях.
По прогнозам синоптиков, в понедельник температура воздуха в Москве снизится до 0°, ветер усилится до 15-17 метров в секунду, ожидаются осадки в виде снега с дождем. Возможны метель, налипание снега, ожидается сильная гололедица. В ночные часы температура снизиться до отрицательных значений.
Находясь на улице гражданам рекомендуется обходить слабозакрепленные конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра. Управляя автомобилем рекомендуется значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств, избегать резких маневров. Также рекомендуется не парковать автомобиль под деревьями.
Плохая погода сохранится в Москве в первой половине недели, в четверг-пятницу погода станет улучшаться, выглянет солнце, температура воздуха вырастет до +7…+10° в дневное время.
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