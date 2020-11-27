27 ноября. Mossovetinfo.ru – Граждан, которые проживают в одной квартире с человеком, заболевшим коронавирусом, будут дважды тестировать на COVID-19, сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
В настоящее время родственники и домочадцы заболевшего тестируются только один раз - после того, как выявлено заболевание. Однако риск заражения сохраняется и в дальнейшем, во время лечения болезни. В связи с этим принято решение проводить повторное тестирование после завершения периода карантина.
Ракова также сообщила, что данные тестов на коронавирус высылаются гражданам сразу после того, как они попадают в лабораторную систему. Таким образом человек узнает результаты своего теста раньше, чем его поликлиника, или оперативный штаб.
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