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Город (Москва и область)     17.01.2020 08:55

В Москве будут открыты 46 мест для крещенских купаний

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Теги:  крещение  Крещенские купания 

17 января. Mossovetinfo.ru – В Москве откроют 46 мест для Крещенских купаний с 18 на 19 января, сообщается на портале mos.ru.

Крещенские купания начнутся в субботу, 18 января в 18:00 и завершатся, в воскресенье, 19 января в 18:00.

Больше всего купелей для купания организовано в ТиНАО – 16. В СЗАО организовано 8 мест для крещенских купаний, в ВАО – шесть. В ЮЗАО и ЗАО откроют по 4 купели, в ЦАО, ЮАО и Зеленограде – по две, в СВАО и САО – по одной.

Все площадки для крещенских купаний будут оборудованы удобными спусками к воде, пунктами обогрева, раздевалками и туалетами. Возле купелей организуют дежурство спасателей, медиков и правоохранителей.

Список мест для крещенских купаний можно посмотреть здесь.


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Карта места

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Теги: 
крещение  Крещенские купания 

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