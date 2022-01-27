В Москве будут открывать больничный без посещения поликлиники

27 января. Mossovetinfo.ru - Москвичи с симптомами ОРВИ впервые смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.



Если у человека есть симптомы ОРВИ, у него есть три варианта действий:



- прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка либо записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через сайт, мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» или mos.ru.



- получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного.



- вызвать врача, позвонив на линию 122 (если человек не в может посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания).



Больничный будут закрывать дистанционно. Врач из поликлиники позвонит пациенту и проведет консультацию. Если состояние здоровья позволяет его выписать — больничный закроют и направят документ работодателю.