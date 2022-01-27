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Город (Москва и область)     27.01.2022 14:30

В Москве будут открывать больничный без посещения поликлиники

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин 

27 января. Mossovetinfo.ru - Москвичи с симптомами ОРВИ впервые смогут без посещения поликлиники получить аудиоконсультации врачей и дистанционно открыть больничный. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Если у человека есть симптомы ОРВИ, у него есть три варианта действий:

- прийти к дежурному врачу в любую ближайшую поликлинику без записи и звонка либо записаться на конкретное время приема в свою поликлинику через сайт, мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО» или mos.ru.

- получить медицинскую аудиоконсультацию с дистанционным открытием больничного.

- вызвать врача, позвонив на линию 122 (если человек не в может посетить поликлинику в силу маломобильности или тяжелого течения заболевания).

Больничный будут закрывать дистанционно. Врач из поликлиники позвонит пациенту и проведет консультацию. Если состояние здоровья позволяет его выписать — больничный закроют и направят документ работодателю.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин 

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