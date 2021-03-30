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Город (Москва и область)     30.03.2021 08:15

Москвичи могут сообщить чат-боту о жалобах до приема врача

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Теги:  медицина  здравоохранение 

30 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве с помощью чат-бота сообщить о своих жалобах врачу можно еще до начала приема. Как пишет mos.ru, это поможет врачам оперативно оценить жалобы пациента и заранее сформировать вопросы, необходимые для уточнения диагноза.

Скачивать дополнительные приложения не нужно. Накануне приема человеку придет СМС-сообщение или ПУШ-уведомление со ссылкой на чат-бот. В специальной форме опроса нужно указать жалобы и ответить на вопросы.

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Теги: 
медицина  здравоохранение 

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