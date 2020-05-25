25 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2 560 новых случаев заражения коронавирусом сообщает оперативный штаб. При этом выздоровело от коронавируса за сутки 3 746 человек.



Превышение количества выздоровевших над количеством новых заразившихся отмечается в Москве несколько дней подряд.



Всего в столице зафиксировано 166 473 случая. На данный момент в столице заражены 110 853 человека. Выздоровели 53 586 человек, умерли – 2 034 человека.



В России выявлено 353 427 случая во всех регионах.