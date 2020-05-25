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Город (Москва и область)     25.05.2020 10:43

В Москве число выздоровевших за сутки от коронавируса вновь превысило число заразившихся

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Теги:  коронавирус 

25 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 2 560 новых случаев заражения коронавирусом сообщает оперативный штаб. При этом выздоровело от коронавируса за сутки 3 746 человек.

Превышение количества выздоровевших над количеством новых заразившихся отмечается в Москве несколько дней подряд.

Всего в столице зафиксировано 166 473 случая. На данный момент в столице заражены 110 853 человека. Выздоровели 53 586 человек, умерли – 2 034 человека.

В России выявлено 353 427 случая во всех регионах.


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Теги: 
коронавирус 

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