24 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 2957 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.
Всего в Москве зафиксировано 36 867 случаев заболевания. Вылечились 2735 человека, скончались – 325.
В России зафиксировано 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах.
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