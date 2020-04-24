24 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 2957 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.



Всего в Москве зафиксировано 36 867 случаев заболевания. Вылечились 2735 человека, скончались – 325.



В России зафиксировано 68 622 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах.