30 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве днем во вторник, 30 июня, временно ограничена возможность оплаты парковки, сообщается на сайте «Московский паркинг».
Ограничения введены из-за профилактических работ. Сообщается, что на время проведения работ штрафы за неоплату парковки выписываться не будут.
О завершении профилактических работ будет сообщено дополнительно.
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