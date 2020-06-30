30 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве днем во вторник, 30 июня, временно ограничена возможность оплаты парковки, сообщается на сайте «Московский паркинг».



Ограничения введены из-за профилактических работ. Сообщается, что на время проведения работ штрафы за неоплату парковки выписываться не будут.



О завершении профилактических работ будет сообщено дополнительно.