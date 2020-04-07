7 апреля. Mossovetinfo.ru – Плановые проверки в имущественнно-земельной сфере в Москве отложены до окончания режима самоизоляции, сообщает оперативный штаб Москвы по экономическим вопросам.



До 1 мая в Москве Госинспекция по недвижимости запланировала 120 контрольных мероприятий, все они отложены.



Внеплановые проверки в период самоизоляции могут проводится только в исключительных случаях. Сообщается, что проверять могут самострои или заброшенные здания, чтобы не создавать угрозу жизни и здоровью граждан.