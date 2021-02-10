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Город (Москва и область)     10.02.2021 09:49

В Москве до конца года установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза

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Теги:  мемориальная доска  память 

10 февраля. Mossovetinfo.ru – До конца текущего года в Москве установят мемориальные доски в память о пяти Героях Советского Союза, сообщается на портале mos.ru.

Мемориальную доску в честь дважды Героя СССР генерал-майора авиации Николая Челнокова установят на Новопесчаной улице. Мемориальная доска в честь знаменитого летчика-космонавта Алексея Леонова появится на улице Маши Порываевой.

В переулке Сивцев Вражек появится мемориальная доска в честь адмирала флота Владимира Касатонова. На ленинском проспекте откроют мемориальную доску в честь участника Великой Отечественной войны Ивана Злыденного, а на улице Маршала Бирюзова - в честь гвардии капитана Федора Акулишнина.

Также до конца года в Москве появятся мемориальные доски в честь занменитого артиста и клоуна Юрия Никулина, композитора Аркадия Островского и министра газовой промышленности СССР Василия Динкова.

Мемориальные доски будут установлены на домах, в которых жили и работали эти люди.




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Карта места

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Теги: 
мемориальная доска  память 

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