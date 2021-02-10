09:49 Город (Москва и область) В Москве до конца года установят мемориальные доски пяти Героям Советского Союза
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01:12 Общество Бюро МГК КПРФ опубликовало предварительный список кандидатов на выборы в Госдуму по Москве
18:06 Город (Москва и область) С 15 по 25 февраля в ночное время в Подмосковье будут перекрывать участок трассы М1
17:46 Город (Москва и область) Сбой произошел вечером 9 февраля на фиолетовой ветке метро
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09:53 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой линии метро откроют в 2023 году