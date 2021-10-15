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Город (Москва и область)     15.10.2021 11:57

В Москве два дня подряд фиксируется более 6500 новых случаев COVID-19

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Теги:  коронавирус  статистика 

15 октября. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлен 6 631 новый случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Более 6 500 заболевших в сутки фиксируется в Москве второй день подряд. Днем ранее сообщалось, что за сутки в Москве выявлено 6 712 новых случаев заражения коронавирусом.

За сутки в Москве госпитализирован 1 451 человек. На аппаратах ИВЛ находится 583 человека.

Также за последние сутки в Москве от коронавируса вылечились 3 756 пациентов из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 70 человек.

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Теги: 
коронавирус  статистика 

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