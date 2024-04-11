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Город (Москва и область)     14.04.2024 18:04

В Москве фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в 2 раза - Госдума

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Теги:  Госдума  законопроект  электросамокаты  СИМ  реестр  Володин 

14 апреля — Mossovetinfo.ru — С открытием сезона проката электросамокатов в Государственную Думу стали поступать многочисленные обращения с жалобами на лихачей, нарушители правил дорожного движения (ПДД) значительно превышают скорость, пугая пешеходов, ездят по двое, а иногда — в нетрезвом виде, фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов, - сообщает в своем телеграм-канале Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В Москве и других городах нашей страны фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в 2 раза, в том числе — со смертельным исходом», - сообщает Володин.

Одной из причин такого положения спикер Госдумы называет то, что «с 1 марта прошлого (2023 – ред.) года действуют ПДД для данного вида транспорта. Но ответственности за их нарушение нет».

Володин отмечает, что «регионы просят внести изменения в КоАП, чтобы на улицах стало безопаснее», а также «вместе с этим компании, предоставляющие услуги электропроката, также должны нести ответственность».

Ранее сообщалось, что на рабочей группе по законодательному регулированию использования СИМ обсуждалась концепция законопроекта предполагающего создание обязательного государственного реестра электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

В августе 2023 года ИА МОССОВЕТ сообщало со ссылкой на столичное ГИБДД, что с января по июль 2023 года 4 человека погибли и 606 пострадали в ДТП с самокатчиками и велосипедистами в Москве.

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Теги: 
Госдума  законопроект  электросамокаты  СИМ  реестр  Володин 

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