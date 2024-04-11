Другие материалы
-
Город (Москва и область)
14.04.2024, 18:04
В Москве фиксируется рост ДТП с участием электросамокатов более чем в 2 раза - Госдума
14 апреля — Mossovetinfo.ru — С открытием сезона проката электросамокатов в Государственную Думу стали поступать мн...
-
Город (Москва и область)
12.04.2024, 07:07
С Днём космонавтики поздравил москвичей, космонавтов и работников ракетно-космической отрасли мэр Москвы
12 апреля — Mossovetinfo.ru —— Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил космонавтов и работников ракетно-космической от...
-
Город (Москва и область)
11.04.2024, 08:09
До 21 градуса тепла ожидаются в столичном регионе 11 апреля
11 апреля — Mossovetinfo.ru —— До 21 градуса тепла, без осадков ожидаются в Москве и Подмосковье в четверг, 11 апреля, с...