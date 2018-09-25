25 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве готовы основные конструкции станции Большой Кольцевой линии метро «Савеловская», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном аккаунте в Twitter.



В настоящее время на станции идут отделочные работы и установка эскалаторов.



На базе станции будет создан транспортно-пересадочный узел, который объединит пассажиропотоки с двух линий метрополитена, пригородных электричек и наземного общественного транспорта.