6 апреля. Mossovetinfo.ru – Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника, 6 апреля начинает проводить бесконтактное тестирование на коронавирус на дому, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.



Сдать анализ можно без назначения врача. Специалист ведомства будет приезжать к заказчику, инструктировать его как самостоятельно взять мазок и забирать материал на исследование. Это позволит выявить коронавирус на ранней стадии, а также определить его наличие у тех людей, у которых заражение проходит бессимптомно.



Пока услуга на платной основе будет доступна только жителям Москвы и Подмосковья, но в дальнейшем ее распространят и на другие российские регионы.