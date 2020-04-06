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Город (Москва и область)     06.04.2020 08:11

В Москве и Подмосковье начали проводить тестирование на коронавирус на дому

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Теги:  коронавирус  тестирование 

6 апреля. Mossovetinfo.ru – Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора с понедельника, 6 апреля начинает проводить бесконтактное тестирование на коронавирус на дому, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора.

Сдать анализ можно без назначения врача. Специалист ведомства будет приезжать к заказчику, инструктировать его как самостоятельно взять мазок и забирать материал на исследование. Это позволит выявить коронавирус на ранней стадии, а также определить его наличие у тех людей, у которых заражение проходит бессимптомно.

Пока услуга на платной основе будет доступна только жителям Москвы и Подмосковья, но в дальнейшем ее распространят и на другие российские регионы.


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Теги: 
коронавирус  тестирование 

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