В Москве и в Подмосковье в ночь на воскресенье начнется сильный снегопад

3 марта, Mossovetinfo.ru - В Москве и в Подмосковье в ночь на воскресенье 4 марта начнется сильный снегопад, который завершится не раньше утра в ночь на понедельник 5 марта. Об этом сообщает Гидрометцентр России.



Циклон идет с юга и принесет около 14 сантиметров осадков, что составляет почти половину мартовской нормы.



Температура воздуха будет ниже нормы на 4-7 градусов: в воскресенье минус 7-9 градусов, в ночь на понедельник 11-13 градусов мороза, днем - минус 6-8 градусов.





