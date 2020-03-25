25 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с ограничениями, введенными в Москве из-за коронавируса, в общественном транспорте столицы значительно снизился пассажиропоток, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.



Количество пассажиров в метрополитене снизилось на 44%, в наземном транспорте – на 32%, на столько же снизился пассажиропоток в электричках. На 26% снизилось количество автобусных поездок из Московской области в Москву.



Кроме того, отмечается, что на 26% снизилось число поездок на автомобилях каршеринга, на 23% - количество поездок на такси.



Также на 4% снизилось количество машин на дорогах Москвы. Количество ДТП снизилось на 27%.



В тоже время отмечается что на 4% выросло число машин, въезжающих в Москву из области.



Мэр Москвы своим указом обязал людей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим. В городе отменены массовые мероприятия, Все школы и учреждения дополнительного образования закрыты как минимум до 12 апреля.



Кроме того, Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на работу из дома, особенно женщин, дети которых в ближайшее время не будут ходить в школу.