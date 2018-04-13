Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы ЧМ-2018 снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     13.04.2018 14:20

В Москве летом благоустроят входные группы 43 станций метро

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  метро  благоустройство 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве летом благоустроят входные группы 43 станций метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы на 56 объектах 43 станциях метрополитена.

На 55 объектах работы уже начались: там установили ограждения и леса, приступили к демонтажу подлежащих замене конструкций. На станции метро «Боровицкая» к работам приступят в ближайшее время.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
метро  благоустройство 

Возврат к списку

Лента новостей

15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России

14:20 Город (Москва и область) В Москве летом благоустроят входные группы 43 станций метро

12:43 Город (Москва и область) Спортивный центр в Хамовниках будет похож на старинный особняк

11:42 В России Суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram

10:28 Происшествия Трое неизвестных отобрали у мужчины 8 миллионов рублей на юго-востоке Москвы

Актуальные материалы

15:02 В России Дуров прокомментировал решение суда о блокировке Telegram в России

18:43 Происшествия Мосгорсуд признал законным приговор Улюкаеву, он вступил в силу

16:37 Город (Москва и область) На Большоц кольцевой линии метро откроют 22 ТПУ

12:33 Власть Закон о блокировке сайтов с порочащей информацией принят Госдумой

21:00 В России За прием мусора из Москвы Ярославской области предложили 500 млн рублей

16:58 Общество Москвичи выберут лучших медицинских работников

10:18 Город (Москва и область) В рамках программы реновации в Москве в первой половине 2018 года заселят 24 дома

16:14 В мире США ввели новые санкции против российских компаний, бизнесменов и членов правительства

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru