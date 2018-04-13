13 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве летом благоустроят входные группы 43 станций метро. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы проведут работы на 56 объектах 43 станциях метрополитена.
На 55 объектах работы уже начались: там установили ограждения и леса, приступили к демонтажу подлежащих замене конструкций. На станции метро «Боровицкая» к работам приступят в ближайшее время.
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