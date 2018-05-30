30 мая. Mossovetinfo.ru – Новый вокзал может появиться на пересечении Рязанского проспекта и станции Московского центрального кольца (МЦК) Нижегородская. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Когда РЖД завершат строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань, вполне возможно, что поезда будут останавливаться и на Карачарово. В Москве появится еще один вокзал», - сказал Собянин, которого цитирует «АиФ».

Он пояснил, что на Рязанском проспекте «через год-два будут открыты две станции метро с общим названием «Нижегородская» - Кожуховской и Большой кольцевой линий, также можно будет перейти на МЦК. Кроме того, железнодорожную платформу Карачарово передвинут поближе к станциям метро.



Даты завершения строительства высокоскоростной магистрали Москва - Казань на данный момент нет. В 2016 году РЖД заявляли, что поезда планируется запустить в 2022-2023 годах.