Другие материалы
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Город (Москва и область)
30.05.2018, 08:28
Где в Москве изменили режим работы светофоров
30 мая. Mossovetinfo.ru - Адреса пешеходных переходов, на которых изменили режим работы светофоров: — Трубная площадь (сокращено время ожидания зеленого сигнала); — площадь Сретенские ...
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Город (Москва и область)
30.05.2018, 08:28
Работу светофоров изменили еще на 53 пешеходных переходах
30 мая. Mossovetinfo.ru – Работу светофоров изменили еще на 53 пешеходных переходах. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы. Со списком переходов, где изменена работ...
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Город (Москва и область)
30.05.2018, 07:57
В Москве может появиться еще один вокзал
30 мая. Mossovetinfo.ru – Новый вокзал может появиться на пересечении Рязанского проспекта и станции Московского центрального кольца (МЦК) Нижегородская. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин...