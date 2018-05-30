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Город (Москва и область)     30.05.2018, 07:57

В Москве может появиться еще один вокзал

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Теги:  вокзалы  метро  метрополитен  МЦК  железная дорога  поезда  ТПУ 

30 мая. Mossovetinfo.ru – Новый вокзал может появиться на пересечении Рязанского проспекта и станции Московского центрального кольца (МЦК) Нижегородская. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Когда РЖД завершат строительство высокоскоростной магистрали Москва - Казань, вполне возможно, что поезда будут останавливаться и на Карачарово. В Москве появится еще один вокзал», - сказал Собянин, которого цитирует «АиФ».

Он пояснил, что на Рязанском проспекте «через год-два будут открыты две станции метро с общим названием «Нижегородская» - Кожуховской и Большой кольцевой линий, также можно будет перейти на МЦК. Кроме того, железнодорожную платформу Карачарово передвинут поближе к станциям метро.

Даты завершения строительства высокоскоростной магистрали Москва - Казань на данный момент нет. В 2016 году РЖД заявляли, что поезда планируется запустить в 2022-2023 годах.


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Карта места

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Теги: 
вокзалы  метро  метрополитен  МЦК  железная дорога  поезда  ТПУ 

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