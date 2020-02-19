Другие материалы
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Город (Москва и область)
19.02.2020, 10:53
Какие новые линии метро появятся в Москве
19 февраля. Mossovetinfo.ru – Первые участки Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро планируется открыть в 2024-2025 году, сообщается на портале mos.ru. Первый участок Бирюлевской лин...
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Город (Москва и область)
19.02.2020, 10:07
В Москве на 14% чаще стали брать ипотеку по сравнению с январем 2019 года
19 февраля. Mossovetinfo.ru – В январе 2020 года в Москве зарегистрировано на 14% больше ипотечных договоров, чем в январе 2019 года, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра. Е...
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Город (Москва и область)
19.02.2020, 08:44
В Москве побит температурный рекорд для 19 февраля, установленный в 1925 году
19 февраля. Mossovetinfo.ru – Абсолютный температурный рекорд установлен в Москве в среду, 19 февраля, сообщает Гидрометцентр. Уже в полночь столбики термометров показывали температуру в +4,...