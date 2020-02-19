19 февраля. Mossovetinfo.ru – В январе 2020 года в Москве зарегистрировано на 14% больше ипотечных договоров, чем в январе 2019 года, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.



Если в январе прошлого года за месяц было зарегистрировано 5 549 ипотечных договоров, то в январе текущего года – 6 346 договоров. А по отношению к январю 2018 года, когда было зарегистрировано 4 510 ипотечных договоров, рост составил 41%.



В тоже время, по сравнению с декабрем 2019 года, когда было зарегистрировано 10 535 договоров ипотеки, количество договоров в январе текущего года снизилось на 40%. Подобная отрицательная динамика января к декабрю отмечается ежегодно.