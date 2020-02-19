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Город (Москва и область)     19.02.2020 10:07

В Москве на 14% чаще стали брать ипотеку по сравнению с январем 2019 года

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Теги:  Росреестр  жилье  ипотека 

19 февраля. Mossovetinfo.ru – В январе 2020 года в Москве зарегистрировано на 14% больше ипотечных договоров, чем в январе 2019 года, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.

Если в январе прошлого года за месяц было зарегистрировано 5 549 ипотечных договоров, то в январе текущего года – 6 346 договоров. А по отношению к январю 2018 года, когда было зарегистрировано 4 510 ипотечных договоров, рост составил 41%.

В тоже время, по сравнению с декабрем 2019 года, когда было зарегистрировано 10 535 договоров ипотеки, количество договоров в январе текущего года снизилось на 40%. Подобная отрицательная динамика января к декабрю отмечается ежегодно.


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Теги: 
Росреестр  жилье  ипотека 

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