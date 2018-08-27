27 августа. Mossovetinfo.ru – Международный театральный фестиваль имени А.П.Чехова приготовил к Дню города 54 показа уличных спектаклей и шоу от девяти театров из восьми стран. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных фестивалей «Московские сезоны».
В «Лужниках» и на Манежной площади. 8 и 9 сентября пройдут показы театров из России, Франции, Великобритании, Испании, Германии, Бразилии, Южной Кореи и Тайваня. Вход бесплатный.
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