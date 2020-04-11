11 апреля. Mossovetinfo.ru – Во время веденных ограничений на работу ряда предприятий в Москве, специалисты, чью работу нельзя остановить, продолжат работу, сообщает оперативный штаб Москвы по экономическим вопросам.



Специалисты, которые поддерживают непрерывные производственные процессы, смогут работать на своих рабочих местах. Например, в строительстве продолжат работу те, кто занимается откачкой воды из котлованов.



Кроме того, на свои рабочие места смогут выходить те, кто занимается охраной ключевых предприятий и объектов.



Все остальные сотрудники должны оставаться дома, очное посещение рабочих мер приостанавливается.



В пятницу, 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин запретил с 13 по 19 марта проводить в Москве строительные и ремонтные работы, а также ограничил или приостановил работу большинства городских организаций.