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Город (Москва и область)     11.04.2020 19:58

В Москве на работу смогут выходить только специалисты, деятельность которых нельзя остановить

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Теги:  работа  производство  приостановка 

11 апреля. Mossovetinfo.ru – Во время веденных ограничений на работу ряда предприятий в Москве, специалисты, чью работу нельзя остановить, продолжат работу, сообщает оперативный штаб Москвы по экономическим вопросам.

Специалисты, которые поддерживают непрерывные производственные процессы, смогут работать на своих рабочих местах. Например, в строительстве продолжат работу те, кто занимается откачкой воды из котлованов.

Кроме того, на свои рабочие места смогут выходить те, кто занимается охраной ключевых предприятий и объектов.

Все остальные сотрудники должны оставаться дома, очное посещение рабочих мер приостанавливается.

В пятницу, 10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин запретил с 13 по 19 марта проводить в Москве строительные и ремонтные работы, а также ограничил или приостановил работу большинства городских организаций.


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Карта места

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Теги: 
работа  производство  приостановка 

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