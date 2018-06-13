13 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве с 13 июня ввели перекрытия движения в районах стадионов чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня.



Улицы перекрывают в целях безопасности, в том числе для организации пешеходных зон для болельщиков. Улицы также перекрыты в районе Воробьевых гор, где организована официальная фан-зона ЧМ-2018. Какие улицы перекрыты в Москве на время ЧМ-2018, можно посмотреть здесь.



Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. В Москве матчи пройдут в «Лужниках» (7 игр) и на стадионе «Спартак» (5 игр).