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Город (Москва и область)     13.06.2018 00:00

В Москве на время ЧМ-2018 перекрыли улицы в районе стадионов «Лужниках» и «Спартак»

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Теги:  футбол  ЧМ-2018  чемпионат мира  чемпионат мира-2018  чемпионат мира по футболу 

13 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве с 13 июня ввели перекрытия движения в районах стадионов чемпионата мира по футболу, который стартует 14 июня.

Улицы перекрывают в целях безопасности, в том числе для организации пешеходных зон для болельщиков. Улицы также перекрыты в районе Воробьевых гор, где организована официальная фан-зона ЧМ-2018. Какие улицы перекрыты в Москве на время ЧМ-2018, можно посмотреть здесь.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. В Москве матчи пройдут в «Лужниках» (7 игр) и на стадионе «Спартак» (5 игр).


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Карта места

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Теги: 
футбол  ЧМ-2018  чемпионат мира  чемпионат мира-2018  чемпионат мира по футболу 

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