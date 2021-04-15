Другие материалы
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Город (Москва и область)
16.04.2021, 11:15
В Москве наблюдается рост числа заболевших коронавирусом
16 апреля. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 2 476 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Москве второй д...
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Город (Москва и область)
16.04.2021, 09:09
Отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая
16 апреля. Mossovetinfo.ru – Плановые отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Срок отключения горячей воды не превышает 10 дней. ...
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Город (Москва и область)
15.04.2021, 12:48
Рестораторы попросили Собянина построить летние кафе на месте парковок
15 апреля. Mossovetinfo.ru — На месте некоторых московских парковок предложили построить летние кафе, с соответствующим письмом в мэрию Москвы обратилась Федерация рестораторов и отельеров России совм...