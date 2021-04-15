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Город (Москва и область)     16.04.2021 11:15

В Москве наблюдается рост числа заболевших коронавирусом

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Теги:  коронавирус  COVID-19  статистика 

16 апреля. Mossovetinfo.ru — За прошедшие сутки в Москве выявлено 2 476 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Рост заболеваемости коронавирусом отмечается в Москве второй день подряд. Днем ранее в Москве было выявлено 2 455 случаев заражения - максимальное количество с 28 января.

Кроме того, за сутки в Москве от коронавируса вылечился 1 901 пациент из числа заболевших ранее. Скончались в результате заболевания 57 человек.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  статистика 

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