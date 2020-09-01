 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     01.09.2020 09:15

В Москве началась акция по льготному чипированию домашних животных

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  животные 

1 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве стартовала акция по льготному чипированию домашних животных. Об этом сообщает mos.ru.

Акция продлится с 1 по 30 сентября в 26 государственных ветеринарных клиниках Москвы. Стоимость льготного чипирования составит 682 рубля с учетом стоимости чипа.

Первая акция по льготному чипированию домашних животных прошла в Москве весной, тогда в рамках акции было прочипировано более 600 собак и кошек. Так как акция была востребована, было принято решение о ее повторе.

Процедура чипирования занимает несколько минут и не наносит домашнему питомцу никакого вреда. После установки чипа, сведения о персональном номере животного вносятся в автоматизированную базу данных чипированных животных.

Наличие микрочипа, содержащего 15-значный персональный номер, позволяет найти пропавшее животное, доказать право собственности на него и избежать подмены. Кроме того, наличие микрочипа позволяет узнать данные о вакцинации животного и позволяют вывезти домашнего питомца за рубеж.

Список клиник, в которых можно провести льготное чипирование домашних животных можно посмотреть здесь.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
животные 

Возврат к списку

Лента новостей

09:15 Город (Москва и область) В Москве началась акция по льготному чипированию домашних животных

08:37 Город (Москва и область) Школы и колледжи Москвы открыли двери более чем для 1,5 миллиона учеников

08:36 Город (Москва и область) В Москве 1 сентября снова начали работать школьные рейсы

08:08 Город (Москва и область) В Москве с 1 сентября можно сделать бесплатную прививку от гриппа

16:16 Общество В Москве установлен новый температурный рекорд для 31 августа

Актуальные материалы

08:36 Город (Москва и область) В Москве 1 сентября снова начали работать школьные рейсы

22:26 Другое Нападающий «Спартака» Александр Соболев вызван в сборную России

14:53 Город (Москва и область) Массовых гуляний на день города в Москве не будет - Собянин

08:15 Власть Путин заявил о заинтересованности в расследовании случившегося с Навальным

17:09 Город (Москва и область) Куда в Москве можно сообщить о скоплениях воды

09:01 В России В России создадут систему защиты от банковских мошенников

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru