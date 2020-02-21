21 февраля. Mossovetinfo.ru – В Москве началась крупнейшая модернизация Кольцевой линии метрополитена, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Модернизация продлится три года. За это время планируется обновить системы, которые задают маршруты поездов, управляют стрелками и светофорами. Кроме того, на линии будет уложен бесстыковой путь.



Работы будут проходить и днем, и ночью, но движение на линии остановлено не будет. По окончании работ поезда по Кольцевой линии будут ходить чаще, интервалы движения сократятся на 10-15%. Таким образом, в поездах Кольцевой линии станет свободнее.