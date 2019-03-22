22 марта. Mossovetinfo.ru – ГБУ «Гормост» приступило к работам по расконсервации городских фонтанов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу департамента ЖКХ и благоустройства Москвы Гасана Гасангаджиева.



К летнему сезону готовят 69 городских фонтанов, в том числе один из красивейших – светодинамический водный комплекс в музее-заповеднике «Царицыно». Инженерная часть комплекса включает в себя 82 насоса, около 4 тысяч светильников, и музыкальную установку. На зиму фонтан был укрыт 18-метровым куполом. Для того, чтобы подготовить фонтан в «Царицыно» к лету, в течение 10 дней на объекте будет работать по 25 человек и по три единицы техники.



Традиционно сезон фонтанов открывается в Москве в конце апреля.