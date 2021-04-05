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Город (Москва и область)     05.04.2021 16:54

В Москве начали действовать новые тарифы на эвакуацию автомобилей

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Теги:  эвакуация  автомобили  тарифы 

5 апреля. Mossovetinfo.ru — С 5 апреля в Москве начали действовать новые тарифы на эвакуацию и хранение автомобилей, припаркованных с нарушением правил дорожного движения, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» Александра Гривняка.

По словам главы АМПП, новые тарифы проиндексированы с учетом инфляции, а также с учетом реальных затрат, которые город несет в связи с эвакуацией автомобилей (стоимость топливо, ремонт и обслуживание эвакуаторов, зарплата водителей и обслуживающего персонала). При этом, тарифы все равно остаются ниже, чем реальные затраты города на эвакуацию нарушителей.

Перемещение на штрафстоянку автомобиля с мощностью двигателя от 80 до 250 лошадиных сил обходится городу в 9 130 рублей. При этом, с 5 апреля водители, которые будут оплачивать эвакуацию и нахождение на штрафстоянке в течение 60 дней после того, как заберут автомобиль, должны будут заплатить 6 450 рублей. Если же оплатить эвакуацию и штрафстоянку до того, как забираешь машину, то вступает в силу скидка в 25% и оплатить придется 4 837 рублей.

Кроме того, с 5 апреля в Москве изменились тарифы на парковку на 193 участках городских улиц.

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Теги: 
эвакуация  автомобили  тарифы 

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