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Город (Москва и область)     10.05.2021 09:04

В Москве начали отключать отопление

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Теги:  отопление 

10 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве начали отключать отопление. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Отключение отопления проводится поэтапно и занимает до пяти дней.

Согласно законодательству, решение об отключении отопления принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов.

С 11 мая в Москве начнутся плановые отключения горячей воды. Узнать график отключения горячей воды можно различными способами.

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Карта места

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Теги: 
отопление 

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