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Город (Москва и область)     24.02.2021 11:56

В Москве начали работать еще два выездных пункта вакцинации от COVID-19

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Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  мобильные пункты вакцинации 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Выездные бригады вакцинации от коронавируса начали работать еще в двух торговых центрах Москвы, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Прививку от коронавируса теперь можно сделать в торговых центрах «Ривьера» и «Гагаринский».

Кроме того, в связи с большим запросом на вакцинацию, решено продлить работу выездных бригад в торговых центрах « Columbus» и «Калейдоскоп». Первый компонент вакцины в этих торговых центрах можно получить до 27 февраля.

Вакцинация от коронавируса стартовала в Москве 5 декабря. В начале в Москве открыли 70 стационарных пунктов вакцинации на базе городских медучреждений, затем к ним добавили еще 30.

С 20 января в столице начали работать мобильные пункты. С 3 февраля выездные пункты также начали работать во флагманском офисе «Мои Документы» ЮАО в торговом центре «Columbus» и в торговом центре «Калейдоскоп». А с 10 февраля мобильные пункты вакцинации открылись в в торговых центрах «Калужский», «Щелковский» и «Водный». С 17 февраля выездные бригады вакцинации начали работать на ВДНХ и в торговом центре «Европейский»


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  мобильные пункты вакцинации 

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