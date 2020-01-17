17 января. Mossovetinfo.ru – В Москве начали работать легковые эвакуаторы, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.



Новые эвакуаторы сделаны на базе внедорожников, они более маневренны и им проще эвакуировать автомобили из труднодоступных мест.



Эвакуация производится путем частичной погрузки. Поэтому если автомобиль, который необходимо эвакуировать, полноприводный или стоит на ручном тормозе, для эвакуации будут использовать специальные тележки. Пока в Москве работают три легковых эвакуатора.



Помимо эвакуации автомобилей на штрафстоянки за нарушения правил парковки, городские эвакуаторы также оказывают помощь на дорогах. Перемещение поврежденных автомобилей в безопасное место производится бесплатно.