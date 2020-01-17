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Город (Москва и область)     17.01.2020 13:00

В Москве начали работу легковые эвакуаторы

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Теги:  эвакуаторы  эвакуация автомобилей 

17 января. Mossovetinfo.ru – В Москве начали работать легковые эвакуаторы, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.

Новые эвакуаторы сделаны на базе внедорожников, они более маневренны и им проще эвакуировать автомобили из труднодоступных мест.

Эвакуация производится путем частичной погрузки. Поэтому если автомобиль, который необходимо эвакуировать, полноприводный или стоит на ручном тормозе, для эвакуации будут использовать специальные тележки. Пока в Москве работают три легковых эвакуатора.

Помимо эвакуации автомобилей на штрафстоянки за нарушения правил парковки, городские эвакуаторы также оказывают помощь на дорогах. Перемещение поврежденных автомобилей в безопасное место производится бесплатно.


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Теги: 
эвакуаторы  эвакуация автомобилей 

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