17 января. Mossovetinfo.ru – В Москве начали работать легковые эвакуаторы, сообщает пресс-служба департамента транспорта столицы.
Новые эвакуаторы сделаны на базе внедорожников, они более маневренны и им проще эвакуировать автомобили из труднодоступных мест.
Эвакуация производится путем частичной погрузки. Поэтому если автомобиль, который необходимо эвакуировать, полноприводный или стоит на ручном тормозе, для эвакуации будут использовать специальные тележки. Пока в Москве работают три легковых эвакуатора.
Помимо эвакуации автомобилей на штрафстоянки за нарушения правил парковки, городские эвакуаторы также оказывают помощь на дорогах. Перемещение поврежденных автомобилей в безопасное место производится бесплатно.
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