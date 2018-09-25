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Город (Москва и область)     25.09.2018 09:19

В Москве начали включать отопление

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Теги:  МОЭК  отопление 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) начала подачу тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома Москвы, сообщается на официальном сайте организации.

В соответствии с распоряжением правительства Москвы, подача тепла вначале осуществляется на социальные и жилые объекты, а затем на промышленные предприятия и в офисные здания.

Согласно федеральном законодательству, подачу тепла необходимо начать, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней подряд опускается ниже 8 градусов тепла. В Москве срок подачи тепла определяет правительство города.


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Теги: 
МОЭК  отопление 

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