25 сентября. Mossovetinfo.ru – Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) начала подачу тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома Москвы, сообщается на официальном сайте организации.
В соответствии с распоряжением правительства Москвы, подача тепла вначале осуществляется на социальные и жилые объекты, а затем на промышленные предприятия и в офисные здания.
Согласно федеральном законодательству, подачу тепла необходимо начать, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней подряд опускается ниже 8 градусов тепла. В Москве срок подачи тепла определяет правительство города.
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