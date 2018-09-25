25 сентября. Mossovetinfo.ru – Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) начала подачу тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома Москвы, сообщается на официальном сайте организации.



В соответствии с распоряжением правительства Москвы, подача тепла вначале осуществляется на социальные и жилые объекты, а затем на промышленные предприятия и в офисные здания.



Согласно федеральном законодательству, подачу тепла необходимо начать, когда среднесуточная температура воздуха в течение 5 дней подряд опускается ниже 8 градусов тепла. В Москве срок подачи тепла определяет правительство города.