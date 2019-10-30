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Город (Москва и область)     30.10.2019 08:18

В Москве начали высаживать деревья в рамках программы благоустройства

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Теги:  благоустройство  озеленение  высадка деревьев 

30 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве начали высаживать деревья на улицах, которые в этом году были благоустроены, сообщается на портале mos.ru.

Сообщается, что на Школьной улице высадят вязы, на Озерковской набережной – вязы и черемуху, а на Центральном проспекте в Зеленограде – клены и липы. Для каждой улицы деревья подбирались отдельно, согласно концепции благоустройства.

Все работы по высадке деревьев проводятся в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. Деревья высаживают в заранее подготовленные посадочные ямы, в которые уложен плодородный грунт, а на дне – дренажный слой из керамзита, который обеспечивает вентиляцию и не дают корням гнить.

Всего в Москве в этом году планируется высадить около 1200 деревьев-крупномеров. Поздняя осень и начало зимы — оптимальное время для высадки крупномеров высотой семь — 10 метров. В это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку.


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Карта места

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Теги: 
благоустройство  озеленение  высадка деревьев 

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