30 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве начали высаживать деревья на улицах, которые в этом году были благоустроены, сообщается на портале mos.ru.



Сообщается, что на Школьной улице высадят вязы, на Озерковской набережной – вязы и черемуху, а на Центральном проспекте в Зеленограде – клены и липы. Для каждой улицы деревья подбирались отдельно, согласно концепции благоустройства.



Все работы по высадке деревьев проводятся в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта. Деревья высаживают в заранее подготовленные посадочные ямы, в которые уложен плодородный грунт, а на дне – дренажный слой из керамзита, который обеспечивает вентиляцию и не дают корням гнить.



Всего в Москве в этом году планируется высадить около 1200 деревьев-крупномеров. Поздняя осень и начало зимы — оптимальное время для высадки крупномеров высотой семь — 10 метров. В это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку.