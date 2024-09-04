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Город (Москва и область)
06.09.2024, 08:20
В Москве начались выборы депутатов в Мосгордуму
6 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве начались выборы депутатов. С 6 по 8 сентября проходят выборы в Московскую горо...
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Город (Москва и область)
05.09.2024, 13:51
Мособлдума согласовала кандидатуру Михаила Хайкина на должность зампреда областного правительства
5 сентября — Mossovetinfo.ru — Мособлдума согласовала кандидатуру Михаила Хайкина на должность зампреда областног...
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Город (Москва и область)
04.09.2024, 11:36
День города в Москве 7-8 сентября пройдет без фейерверков
4 сентября — Mossovetinfo.ru — Фейерверков в Москве во время проведения Дня города не будет, сообщил журналистам мин...