6 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве начались выборы депутатов. С 6 по 8 сентября проходят выборы в Московскую городскую Думу. В эти же дни жители ТиНАО и района Куркино выбирают муниципальных депутатов. На этой странице рассказываем обо всех способах голосования (онлайн и на участке).Система электронного голосования на данный момент работает штатно. Электронное голосование доступно как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы.Более 99,9 процентов избирателей города смогут проголосовать через системы электронного голосования.Остальные 0,17366% смогут проголосовать с помощью бумажного бюллетеня только на избирательном участке по месту постоянной регистрации.