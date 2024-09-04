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Город (Москва и область)     06.09.2024 08:20

В Москве начались выборы депутатов в Мосгордуму

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Теги:  Москва  Мосгордума  выборы 

6 сентября — Mossovetinfo.ru — В Москве начались выборы депутатов. С 6 по 8 сентября проходят выборы в Московскую городскую Думу. В эти же дни жители ТиНАО и района Куркино выбирают муниципальных депутатов. На этой странице рассказываем обо всех способах голосования (онлайн и на участке).

Система электронного голосования на данный момент работает штатно. Электронное голосование доступно как на elec.mos.ru, так и на всех избирательных участках города, где установлены специальные терминалы.

Более 99,9 процентов избирателей города смогут проголосовать через системы электронного голосования.
Москва, голосование, выборы, Мосгордума, блокчейн
Остальные 0,17366% смогут проголосовать с помощью бумажного бюллетеня только на избирательном участке по месту постоянной регистрации.


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Теги: 
Москва  Мосгордума  выборы 

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