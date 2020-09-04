7 сентября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 7 сентября, в Москве начинается обследование добровольцев, записавшихся для участия в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.



В настоящий момент для участия в испытаниях уже записались около 25 тысяч добровольцев. Перед началом испытаний врачи должны убедиться, что у них нет противопоказаний для участия.



Врачи собирают общую информацию о потенциальных участниках испытаний: рост, вес, температура, артериальное давление, частота сердечных сокращений и дыхательных движений, ранее перенесенные и сопутствующие заболевания, наличие аллергий. Также берется анализ крови на ВИЧ, сифилис, гепатиты В и C. Кроме того, все участники испытаний сдадут ПЦР- и ИФА-тесты, чтобы убедиться, что они не переболели коронавирусом и не имеют антител к нему.



Участники исследования в течение полугода будут находиться под медицинским наблюдением, в том числе с помощью телемедицинских технологий. Всего в пострегистрационных испытаниях вакцины примут участие 40 тысяч человек, в том числе граждане из возрастной группы 60 лет и старше.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пригласил москвичей стать участниками пострегистрационных испытаний вакцины от коронавируса. Записаться для участия могут все желающие совершеннолетние москвичи, имеющие полис ОМС, не болевшие коронавирусом, не имеющие антител к коронавирусу, и не контактировавшие с зараженными как минимум в течение двух недель до начала исследований. Кроме того, женщины, которые примут участие в испытаниях, не должны быть беременны. Помимо этого, участники эксперимента (как женщины, так и мужчины) не должны планировать зачатие ребенка в течение ближайших трех месяцев.



Вакцина, разработанная совместно НИЦ имени Гамалеи и специалистами Минобороны, уже прошла две стадии клинических испытаний и была зарегистрирована в начале августа.

