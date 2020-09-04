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Город (Москва и область)
07.09.2020, 10:28
В Москве началось обследование добровольцев для участия в исследованиях вакцины от COVID-19
7 сентября. Mossovetinfo.ru – В понедельник, 7 сентября, в Москве начинается обследование добровольцев, записавшихся для участия в пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса, сообщила ...
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Город (Москва и область)
04.09.2020, 17:10
Первая партия вакцины от COVID-19 поступила в московские поликлиники
4 сентября. Mossovetinfo.ru – Первая партия вакцины от коронавируса поступила в три московские поликлиники для проведения пострегистрационых испытаний, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастаси...
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Город (Москва и область)
04.09.2020, 12:57
Общая готовность БКЛ составляет 60%
4 сентября. Mossovetinfo.ru – Общая готовность Большой кольцевой линии метро составляет 60%, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на генерального директора АО «Мосинжпро...