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Город (Москва и область)     26.10.2020 16:12

В Москве началось проектирование станции метро «Гольяново»

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Теги:  метро  строительство  проектирование  Гольяново  Арбатско-Покровская линия 

26 октября. Mossovetinfo.ru – Проектирование станции метро «Гольяново» Арбатско-Покровской линии началось в Москве, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство новой станции планируется начать в 2021 году.

Запуск станции «Голяново» позволит разгрузить станции «Щелковская» и «Щелковское шоссе» примерно на 25%.


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Карта места

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Теги: 
метро  строительство  проектирование  Гольяново  Арбатско-Покровская линия 

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