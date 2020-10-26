26 октября. Mossovetinfo.ru – Проектирование станции метро «Гольяново» Арбатско-Покровской линии началось в Москве, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.
Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что строительство новой станции планируется начать в 2021 году.
Запуск станции «Голяново» позволит разгрузить станции «Щелковская» и «Щелковское шоссе» примерно на 25%.
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