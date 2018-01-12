В Москве надстроят еще две пятиэтажки

Два пятиэтажных дома в Измайловском проезде и на бульваре Матроса Железняка надстроят. Об этом ИА «Моссовет» сообщили в департаменте градостроительной политики.



Строительные работы по надстройке могут начаться уже летом и пройдут без отселения граждан.



Власти Москвыпроанализировали возможность реконструкции 490 домов с расширением и надстройкой верхних этажей. Надстройка оказалась возможна по 46 адресам. При этом, только в 5 домах собственники приняли решение о реконструкции.