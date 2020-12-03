3 декабря. Mossovetinfo.ru - Власти Москвы не планируют вводить в дни новогодних праздников дополнительные ограничения для кафе и ресторанов, заявил в эфире телеканала «Россия 24» заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По словам Ефимова, вопрос введения новых ограничений для предприятий общепита сейчас не рассматривается. Также заммэра выразил надежду, что при соблюдении уже введенных ограничений, в Москве не будет роста заболеваемости и дополнительные ограничения вводить не придется.
С 13 октября в Москве введены дополнительные ограничения, направленные на борьбу с распространением коронавируса. Среди введенных ограничений, запрет ресторанам, барам, кафе, а также развлекательным заведениям (караоке, боулинг, дискотеки, ночные клубы) работать в период с 23:00 до 06:00.
Ранее сообщалось, что власти Москвы в новогоднюю ночь проверят соблюдение запрета ресторанам и клубам работать после 23:00.
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