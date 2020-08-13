13 августа. Mossovetinfo.ru – Информация о том, что с 15 сентября в Москве вновь введут ограничения – это слухи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».



По словам Собянина, никаких планов по введению ограничений у городских властей нет.



При этом, мэр Москвы отметил, что в течение нескольких месяцев москвичам придется соблюдать требования Роспотребнадзора, в частности, соблюдать масочный режим в общественных местах, магазинах и общественном транспорте.