13 августа. Mossovetinfo.ru – Информация о том, что с 15 сентября в Москве вновь введут ограничения – это слухи, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
По словам Собянина, никаких планов по введению ограничений у городских властей нет.
При этом, мэр Москвы отметил, что в течение нескольких месяцев москвичам придется соблюдать требования Роспотребнадзора, в частности, соблюдать масочный режим в общественных местах, магазинах и общественном транспорте.
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