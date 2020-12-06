 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
Город (Москва и область)     06.12.2020 10:07

В Москве необходимо вакцинировать от коронавируса 6-7 миллионов человек — Собянин

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  коронавирус  COVID-19  вакцинация  прививки  Сергей Собянин  Собянин 

6 декабря. Mossovetinfo.ru — В Москве планируют в перспективе привить от коронавируса до семи миллионов человек. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Мы должны вакцинировать, на перспективу, шесть-семь миллионов человек, и сразу такую машину не раскрутишь, поэтому необходимо постепенно раскручивать ее, заходить, отрабатывая механизмы и цифровой записи, и логистики движения холодовой цепи — доставку, хранение», — сказал Собянин.

В Москве 5 декабря стартовал первый этап массовой вакцинации от коронавируса. Пока сделать прививку могут сотрудники сфер образования и здравоохранения, а также работники социальных служб.

Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса. До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва полностью готова к началу массовой вакцинации

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
коронавирус  COVID-19  вакцинация  прививки  Сергей Собянин  Собянин 

Возврат к списку

Лента новостей

10:29 Общество Рекордно высокое для 6 декабря атмосферное давление зафиксировано в Москве

10:07 Город (Москва и область) В Москве необходимо вакцинировать от коронавируса 6-7 миллионов человек — Собянин

09:57 В России Из-за долгов более 4 млн россиян не могут выехать за границу

23:50 Общество Умер чемпион Европы 1960 года в составе сборной СССР Виктор Понедельник

19:51 В мире Елочные игрушки «Армия России» ликвидировали на украинской фабрике

Актуальные материалы

19:11 Общество Найдена мутация коронавируса, против которой бессильны антитела

10:35 Мнения Биолог заявил, что коронавирус может вызвать преждевременное старение

01:35 Город (Москва и область) Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется после Нового года - Печатников

11:45 Мнения В ближайшие месяцы не стоит ждать окончания пандемии коронавируса - ВОЗ

09:22 В России Заработал единый информационный номер по вопросам коронавируса

19:14 Город (Москва и область) Режим самозоляции для людей старше 65 лет продлен в Подмосковье до 13 декабря

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru