24 сентября. Mossovetinfo.ru - На портале мэра и правительства Москвы обновили каталог госуслуг.
Теперь найти необходимую услугу стало легче. В функционале портала появился поиск по ключевым словам, сократилось количество категорий, появились графические иконки, а сам каталог был разделен на два тематических блока: для граждан и для бизнеса. Кроме того, в каждом разделе отображается количество содержащихся в нем услуг.
На сегодняшний день на портале mos.ru доступно более 370 госуслуг в электронном виде. В среднем за электронными услугами москвичи обращаются 30 тысяч раз в час, а всего с 2011 года электронными услугами и сервисами горожане воспользовались более 1,7 миллиарда раз.
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