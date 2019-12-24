24 декабря. Mossovetinfo.ru – Более 1000 участников из 63 регионов собрал первый Московский форум некоммерческих организаций, который прошел 17-18 декабря, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе аппарата мэра и правительства Москвы.
«Форум проводился впервые и сразу оказался весьма представительным. Он объединил 63 региона России – больше 1000 делегатов из самых разных сфер некоммерческой деятельности. Обсуждались перспективы развития сектора НКО, государственная поддержка общественных инициатив и благотворительности. Это те темы, которым в Москве уделяется особое внимание», - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.
В форуме приняли участие представители благотворительных фондов и других НКО, представители органов власти по поддержке НКО и ведущие эксперты.
В рамках форума прошли дискуссии, на которых были обсуждены вопросы взаимодействия НКО с властью и бизнесом, развитию некоммерческого сектора, участию граждан в различных благотворительных программах, а также цифровизации НКО. Кроме того, участникам форума были продемонстрированы лучшие московские практики в сфере благотворительности и рассказали о работе московских НКО.
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