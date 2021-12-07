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Город (Москва и область)     07.12.2021 16:33

В Москве одновременно открыли 10 новых станций метро

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Теги:  метро  метрополитен 

7 декабря. Mossovetinfo.ru - В Москве 7 декабря одновременно открыли 10 станций метро. Все они расположены на Большой кольцевой линии.

Для пассажиров открылись станции «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино» и «Каховская».

Станции в режиме видео-конференц-связи открыли президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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