15 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве осталось снести 33 пятиэтажки «первой волны», сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства столицы.
Сообщается, что демонтаж пятиэтажек «первой волны» полностью завершен в Юго-Западном административном округе. Ранее программа сноса пятиэтажек была полностью завершена Центральном, Северном, Восточном, Юго-Восточном, Южном и Северо-Западном административных округах, а также в Зеленограде.
Всего по программе должно быть снесено 1722 пятиэтажки. В настоящее время демонтировано уже 1689 домов, то есть 97,7% от плана.
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