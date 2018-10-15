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Город (Москва и область)     15.10.2018 14:13

В Москве осталось снести 33 пятиэтажки «первой волны»

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Теги:  снос пятиэтажек  пятиэтажки  жилье 

15 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве осталось снести 33 пятиэтажки «первой волны», сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства столицы.

Сообщается, что демонтаж пятиэтажек «первой волны» полностью завершен в Юго-Западном административном округе. Ранее программа сноса пятиэтажек была полностью завершена Центральном, Северном, Восточном, Юго-Восточном, Южном и Северо-Западном административных округах, а также в Зеленограде.

Всего по программе должно быть снесено 1722 пятиэтажки. В настоящее время демонтировано уже 1689 домов, то есть 97,7% от плана.


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Теги: 
снос пятиэтажек  пятиэтажки  жилье 

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