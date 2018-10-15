15 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве осталось снести 33 пятиэтажки «первой волны», сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства столицы.



Сообщается, что демонтаж пятиэтажек «первой волны» полностью завершен в Юго-Западном административном округе. Ранее программа сноса пятиэтажек была полностью завершена Центральном, Северном, Восточном, Юго-Восточном, Южном и Северо-Западном административных округах, а также в Зеленограде.



Всего по программе должно быть снесено 1722 пятиэтажки. В настоящее время демонтировано уже 1689 домов, то есть 97,7% от плана.