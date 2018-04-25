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Город (Москва и область)     25.04.2018 11:20

В Москве осталось снести 34 пятиэтажки «первой волны»

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Теги:  снос пятиэтажек  переселение  жилье 

25 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве осталось снести 34 пятиэтажки первого периода индустриального домостроения. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

Сейчас завершается демонтаж пятиэтажки на улице Молодцова – последней в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы. По окончанию работ, остаточный снос по «первой волне» составит 34 дома, программа выполнена на 98 процентов.

14 домов снесут за счет бюджета города, еще 20 – за счет инвесторов. Программа сноса завершена в ЦАО, САО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, СЗАО и Зеленограде.

Всего в рамках первой программы сноса аварийного жилья, которая началась в 1999 году, было запланировано снести 1722 дома. Программу планируется завершить в 2018 году. Благодаря реализации программы новое жилье получили 150 тысяч московских семей.


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Теги: 
снос пятиэтажек  переселение  жилье 

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