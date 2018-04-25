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Город (Москва и область)
25.04.2018, 12:26
Программа реновации жилья в ТиНАО завершится в 2025 году - власти
25 апреля. Mossovetinfo.ru – Программа реновации жилья в ТиНАО завершится в 2025 году. Об этом сообщил журналистам глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. «Программу рен...
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Город (Москва и область)
25.04.2018, 11:20
В Москве осталось снести 34 пятиэтажки «первой волны»
25 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве осталось снести 34 пятиэтажки первого периода индустриального домостроения. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей...
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Город (Москва и область)
25.04.2018, 08:20
Здание в парке «Сокольники» признали выявленным объектом культурного наследия
25 апреля. Mossovetinfo.ru – Здание на территории парка «Сокольники» признали выявленным объектом культурного наследия. Об этом сообщается на портале мэра Москвы. Это дача, которая принадлежа...