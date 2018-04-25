25 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве осталось снести 34 пятиэтажки первого периода индустриального домостроения. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.



Сейчас завершается демонтаж пятиэтажки на улице Молодцова – последней в районе Южное Медведково на северо-востоке столицы. По окончанию работ, остаточный снос по «первой волне» составит 34 дома, программа выполнена на 98 процентов.



14 домов снесут за счет бюджета города, еще 20 – за счет инвесторов. Программа сноса завершена в ЦАО, САО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, СЗАО и Зеленограде.



Всего в рамках первой программы сноса аварийного жилья, которая началась в 1999 году, было запланировано снести 1722 дома. Программу планируется завершить в 2018 году. Благодаря реализации программы новое жилье получили 150 тысяч московских семей.