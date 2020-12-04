4 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечился 6 891 человек, сообщает оперативный штаб.
Это максимальное число выздоровевших с 25 мая, когда за сутки выздоровело 8 033 человека.
Кроме того, в результате заражения за сутки скончались 77 человек.
С 4 декабря в Москве открылась запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Прививочные пункты начнут работать с 5 декабря. Мэо Москвы Сергей Собянин объявил, что первыми вакцину получат врачи, учителя и работники социальных служб.
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