4 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в Москве от коронавируса вылечился 6 891 человек, сообщает оперативный штаб.



Это максимальное число выздоровевших с 25 мая, когда за сутки выздоровело 8 033 человека.



Кроме того, в результате заражения за сутки скончались 77 человек.



С 4 декабря в Москве открылась запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса. Прививочные пункты начнут работать с 5 декабря. Мэо Москвы Сергей Собянин объявил, что первыми вакцину получат врачи, учителя и работники социальных служб.