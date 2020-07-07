7 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве в рамках празднования Дня московского транспорта откроют бесплатный автокинотеатр, сообщается на портале mos.ru.
Автокинотеатр откроют на перехватывающей парковке в районе станции метро «Филатов луг», киносеансы будут проходить по субботам, когда загруженность парковки минимальна.
Первый кинопоказ состоится 18 июля, в дальнейшем планируется проводить киносеансы до октября. Автокинотеатр будет рассчитан на 100 машин.
В программе кинопоказов «Сладкая жизнь» Федерико Феллини и «Джентльмены» Гая Ричи, а также программа международного кинофестиваля Beat Film Festival. Для того, чтобы попасть на сеанс необходимо будет зарегистрироваться. Регистрация откроется 12 июля. В ходе просмотра зрители смогут заказывать через приложение еду и напитки.
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