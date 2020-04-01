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Город (Москва и область)     01.04.2020 16:49

В Москве откроют еще один стационар для заразившихся коронавирусом

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Теги:  коронавирус  больницы 

1 апреля. Mossovetinfo.ru – Один из корпусов городской клинической больницы имени Спасокукоцкого перепрофилируют для больных заразившихся коронавирусом, сообщается на портале mos.ru.

В здании будет увеличено количество палат, проведут медицинский кислород в реанимацию и палаты интенсивной терапии, где будут находится тяжелые больные, разделят помещение на «грязные» и «чистые» зоны с помощью санпропускников (шлюзов). Для медперсонала установят душевые кабины.

В результате количество коек вырастет с 225 до 328, появятся 24 реанимационные койки. При необходимости количество коек может быть увеличено до 450, причем все они будут обеспечены подачей кислорода. Работать в новом стационаре будет 87 врачей и 135 медицинских сестер.

Также клинику оснастят компьютерным томографом, снабдят необходимыми противовирусными препаратами, средствами дезинфекции и защиты.

Завершить работы по перепрофилированию корпуса планируется 14 апреля. Ранее в Москве было развернуто 8 стационаров для больных коронавирусной инфекцией.


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Теги: 
коронавирус  больницы 

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