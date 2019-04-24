24 апреля. Mossovetinfo.ru – Летняя речная навигация открылась в Москве, сообщает телеканал «Россия 24».
К открытию навигации на воду спущено 10 новых пассажирских судов, а всего перевозки пассажиров по Москве-реке будут осуществлять 130 судов. С 2019 года поездку по Москве-реке на теплоходе можно оплатить картой «Тройка».
К началу навигации сотрудники ФГУП «Канал имени Москвы» провели ремонтно-профилактические работы на 25 объектах канала. Также к периоду навигации подготовлено 3,5 тысячи навигационных знаков.
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